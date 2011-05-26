Разводка мостов в Петербурге завершится к концу ноября

Суда прошли более 17 тысяч рейсов.

Разводка мостов в Санкт-Петербурге завершится в ночь с 29 на 30 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя "Администрации Волго-Балт" Даниил Гладков в комментарии агентству ТАСС. При этом в случае дополнительных запросов от судовладельцев даты окончания навигации могут быть скорректированы.

По информации "Волго-Балт", в течение текущего навигационного сезона по водным путям города было выполнено 17,7 тыс. рейсов. Объём перевозок строительных материалов и металлов вырос на 4%, а общее число перевезённых пассажиров составило 383 тыс. человек.

Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отметил рост водного туризма в регионе. В планах региональных властей — развитие водной инфраструктуры. В частности, в районе Салмы планируется строительство нового причала для приёма туристических и прогулочных судов.

Фото: Piter.TV