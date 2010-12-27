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В Петербург привезут уникальный 100-летний трамвай
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

В Петербург привезут уникальный 100-летний трамвай

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Вагон, который сохранился в единственном экземпляре, нашли на территории ОАО "Союз".

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Петербург привезут уникальный 100-летний вагон трамвая. Об этом заявил реставратор Максим Ляденко.

Вагон сохранился в единственном экземпляре. Его нашли  на территории новосибирского предприятия ОАО "Союз". Как оказалось, уникальный вагон использовали в качестве сарая. В Петербурге возвращать его первоначальный облик будут реставраторы Музея городского электрического транспорта.

Предполагается, что прицепной вагон с Путиловского завода, скорее всего, оказался после Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали о том, что экс-вице-губернатор Албин недоволен новым метабрендом Петербурга.

Фото:СПб ГУП "Горэлектротранс"/вк

Теги: новости спб, общество, трамвай спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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