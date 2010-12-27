В Петербург привезут уникальный 100-летний трамвай

Вагон, который сохранился в единственном экземпляре, нашли на территории ОАО "Союз".

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Петербург привезут уникальный 100-летний вагон трамвая. Об этом заявил реставратор Максим Ляденко.

Вагон сохранился в единственном экземпляре. Его нашли на территории новосибирского предприятия ОАО "Союз". Как оказалось, уникальный вагон использовали в качестве сарая. В Петербурге возвращать его первоначальный облик будут реставраторы Музея городского электрического транспорта.

Предполагается, что прицепной вагон с Путиловского завода, скорее всего, оказался после Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали о том, что экс-вице-губернатор Албин недоволен новым метабрендом Петербурга.

Фото:СПб ГУП "Горэлектротранс"/вк