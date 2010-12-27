Экс-вице-губернатор Албин недоволен новым метабрендом Петербурга

Он заявил, что ему стыдно за Северную столицу.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что экс-вице-губернатор Албин оценил новый туристический логотип Петербурга. Он заявил, что ему стыдно за Северную столицу.

"Можно было предложить что-то из направления "ню". Но если серьезно, стыдно за Культурную столицу", —отметил экс-вице-губернатор.

Напоним, что в окончательном варианте метабренда Петербурга дизайнеры исключили из рисунка Петра I. Главным элементом логотипа стало "березовое холодное северное солнце". Во время создания шрифта эксперты вдохновлялись разводными мостами города на Неве.

Ранее мы сообщали о том, что Академия художеств Петербурга может вернуть историческое название.

Фото:gov.spb.ru