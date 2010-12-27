Академия художеств Петербурга может вернуть историческое название

Руководство вуза ждет реакции от Минкульта.

Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина хочет вернуться к историческому названию. Об этом сообщило руководство заведения во время проведения ПМКФ-2019. Ректор вуза Семен Михайловский добавил, что предложения к Минкульту направлены еще в декабре 2018 года. Если инициативу примут,то учреждение получит название "Академия художеств".

Остался вопрос, связанный с переименованием вуза. В Российской академии художеств болезненно относятся к тому, что будут две академии художеств, хотя сейчас академий сотни. Там переименование воспринимают как проявление сепаратизма, относятся крайне ревниво и тормозят максимально добавил спикер

Специалист не сомневается в том, что в конечном итоге вопрос решится в пользу переименования. Однако "теребить" власть по пустякам он не намерен. По мнению Михайловского, на решение проблемы необходимо время. Поднятый вопрос он назвал "принципиальным" и "острым".

Мы обращаемся в Российскую академию художеств, собираются уважаемые академики, но они здесь не учились, их это вообще не очень должно волновать...Мы уже пошли на компромисс, мы готовы обозначить в названии имя Репина, хотя странно выделять одного из сонма выдающихся выпускников резюмировал спикер

Напомним, что Академия художеств учреждена в 1757 году Сенатом. В 1764 году стала Императорской и более века считалась единственным в государстве высшим учебным заведением, направленным на обучение изобразительным искусствам. Выпускниками стали Серов, Стасов, Баженов, Суриков, Репин и другие выдающиеся мастера.

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Фото: Piter.tv

