Хранители Петербурга: выпуск #1

Питер-ТВ совместно с комитетом по печати представляет проект «Хранители Петербурга». Мы расскажем о настоящих героях нашего города - о людях, которые занимаются сохранением исторического наследия Петербурга. Сегодня мы познакомимся с сотрудниками музея городской скульптуры.

Музей городской скульптуры был основан в Ленинграде 1932 году. Этот объект является единственным в России учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.

Музей несет очень важную функцию по сохранению символов нашего города, без которых Петербург представить невозможно. Наши музейные объекты - некрополь 18 века, Некрополь мастеров искусств и некрополь "Литераторские мостки", Благовещенская усыпальница, Нарвские Триумфальные ворота, Мемориальная мастерская М. К. Аникушина, Новый выставочный зал, Уткина дача.

Анна Буянова, начальник экскурсионно-массового отдела Государственного музея городской скульптуры

В ведении музея свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок. Основная экспозиция музея - усыпальницы и некрополи Александро-Невской лавры. Комплекс работ музея большой – есть отдел изучения истории городских памятников, отдел мемориальной скульптуры, отдел, занимающийся экскурсионной деятельностью, а также, одно из важных подразделений - служба по текущему уходу и содержанию памятников.

Служба по уходу и содержанию памятников была создана несколько лет назад. Это был такой прорыв для музейной деятельности, потому что памятники мы привыкли что раз в несколько десятилетий надо реставрировать и лучше, когда за памятником регулярно наблюдают и промывки монументов, очистки, чтобы не доводить условно до реставрации.

Анна Буянова, начальник экскурсионно-массового отдела Государственного музея городской скульптуры

Служба по текущему уходу и содержанию памятников ведет работу по двум направлениям - практическое и научно-исследовательское. В научно-исследовательскую деятельность входит осмотр и фиксация состояния памятников и мемориальных досок, проведение исследований, составление рекомендаций по реставрации и уходу. В практическую – удаление саже-пылевых и биологических загрязнений, нанесение защитного воскового покрытия. В этом году в плане у сотрудников провести уход 80-ю памятниками.

На данный момент мы моем скульпутуры Диоскуров у Манежа. В ближайшее время мы будем промывать памятник Кутузову и Барклай де Толли, которые находятся у Казанского собора. Также, к мероприятиям, приуроченным ко Дню города планируется промыть скульптуру Пушкина, находящегося на Исаакиевской площади и конечно, Медного всадника на Сенатской площади.

Екатерина Макеева, заведующий Службы по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры

У Музея городской скульптуры есть 6 филиалов: среди них - Некрополь XVIII века, Некрополь мастеров искусств и некрополь "Литераторские мостки", Благовещенская усыпальница, Нарвские Триумфальные ворота, Мемориальная мастерская М. К. Аникушина, Новый выставочный зал, Уткина дача.

Также, нужно сказать, что в собрании нашего музея находится меморильная мастерская уникального скульптора Аникушина, и его работ памятник Пушкину, монумент героическим защитникам города Ленинграда, памятник Ленину. Уникальная мастерская. Очень долгая была работа по ее восстановлению и в результате была открыта новая экспозиция.

Анна Буянова, начальник экскурсионно-массового отдела Государственного музея городской скульптуры

Благодаря работе сотрудников музея городской скульптуры Петербург сохраняет свой исторический облик и остается одним из самых туристически привлекательных городов нашей страны.

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Вера Иптышева, Сергей Векшинский, Глеб Лялин