Петербуржцы прикоснулись к особому миру реставрации

В преддверии дня реставратора Международный центр реставрации в Рождествено организовал фестиваль «Искусство.Наука.Ремесло». Мы побывали на празднике и узнали у реставраторов об особенностях восстановления ковров, музыкальных инструментов, чучел попугаев и мамонтов.

Петербуржцы примерили на себя профессию реставратора на фестивале "Искусство.Наука.Ремесло". Более 25 реставраторов по разным направлениям рассказали о деталях своей работы и на практике продемонстрировали свое мастерство. Гости фестиваля учились золочению монет, росписи изразцов, чеканке и реставрации мозаичного панно.

Мы хотели показать, что реставрация стоит на трех китах: это ремесло, мы должны уметь работать руками, обладать определенным навыком. Второе – это искусство, потому что каждый реставратор это прежде всего художник. И это наука, без нее в нашем направлении никак: это и методы реставрации, и исследования, и история, которую сохраняет каждый предмет. Татьяна Черняева, директор Международного центра реставрации

Специально на фестиваль приехал потомственный реставратор антикварных ковров ручной работы из Ирана. Вместе с участниками он работал над воссозданием персидского шерстяного ковра, которому уже более 80 лет.

Существуют некоторые повреждения на разных уровнях ковра. У этого ковра, который сегодня на фестивале, в этой части основание в порядке. Но иногда повреждения бывают очень большими на высоком уровне ковра, и присутствуют повреждения основания, например, как здесь. И в первую очередь мы должны восстановить именно основание, а затем следующие уровни. Хасан Фейзи, реставратор ковров из Тебриза

Эксперты показали процесс крашения реставрационных тканей природными красителями: корнем марены, шишками, корой крушины. А также поделились секретами реставрации насекомых, гербариев, скелетов мамонтов и чучел птиц, сегодня – это синелобый амазон.

Чаще всего повреждения у птиц находятся в основании шеи, где разорвана шкура, может быть хвост оторван или крылья, пальцы сломаны. Все это мы склеиваем. А после этого уже начинаем восстанавливать утраты. В частности у этого попугая. Для этого есть целый набор перьев, приходится и самим собирать, или от других птиц: вот жертва дтп, это крыло голубя, которое потом отстирали, помыли, и его перышки можно использовать для работы. Юрий Стариков, заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Международного центра реставрации

Художница и модельер Регина Берзина не только реставрирует старинные игрушки, но и воссоздает кукол разных эпох. Для этого автор использует антикварную хлопковую ткань, итальянский шелк и даже натуральные волосы, главный принцип – историческая точность.

Это кукла самая дорогая, их всего было 100 штук выпущено в начале 20 века во Франции после Первой мировой войны, для того чтобы поддержать женщин после упадка. Была создана кукла и нанята женщина, чтобы ее одели на французскую выставку. Этим куклам дали наряды разных провинций Франции, а также костюмы по балету Дягилевских сезонов. Это полностью реплика, я делала костюм и парик, другой мастер делал реплику самой куклы. Регина Берзина, художник, модельер, музеевед

Все желающие приняли участие в мастер-классе по очистке мраморных брусков от краски и восстановлению патины. Сотрудники Государственного музея городской скульптуры рассказали о том, как реставрируются памятники Петербурга.

На брусочки из баллончика была нанесена грязь, и мы разными реактивами пытались эту грязь удалить. Чем дольше краска держалась, тем сложнее очистить. Еще было очень интересно поработать со специалистом из Некрополя, который восстанавливает памятники надгробия. Они все старинные – то рука у них отвалилась, то ножка. Мастера отливают формы, и восстанавливают недостающие фрагменты. Я, например, носик ангелу сделала. Действительно, реставрация – это колоссальный труд. Татьяна Подушкина, посетительница фестиваля

А профессиональный мастер-стеклодув показала, как из раскаленного стекла создаются стаканы и различные фигурки.

Видео, фото: Piter.TV