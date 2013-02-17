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На Московской площади запланирована реставрация памятника Ленину
Сегодня, 22:18
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На Московской площади запланирована реставрация памятника Ленину

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Работы хотят закончить до конца года.

Памятник Владимиру Ленину на Московской площади планируют отреставрировать до конца текущего года. Работы будут проводиться в целях предотвращения процесса коррозии. Работами займется реставрационный проектный научный центр "Специалист", – сообщают в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

Ключевые цели реставрации – восстановить повреждения постамента памятника и провести его комплексную очистку от патины при помощи специальных растворов. Кроме того планируется заделать образовавшиеся трещины в выполненном из булыжника постаменте и улучшить его внешний вид.

Ранее мы сообщали об открытии Дома реставратора на Литейном проспекте.

Фото: Википедия

Теги: государственный музей городской скульптуры, московская площадь, реставрация памятника ленину
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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