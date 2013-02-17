На Московской площади запланирована реставрация памятника Ленину

Работы хотят закончить до конца года.

Памятник Владимиру Ленину на Московской площади планируют отреставрировать до конца текущего года. Работы будут проводиться в целях предотвращения процесса коррозии. Работами займется реставрационный проектный научный центр "Специалист", – сообщают в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

Ключевые цели реставрации – восстановить повреждения постамента памятника и провести его комплексную очистку от патины при помощи специальных растворов. Кроме того планируется заделать образовавшиеся трещины в выполненном из булыжника постаменте и улучшить его внешний вид.

Ранее мы сообщали об открытии Дома реставратора на Литейном проспекте.

Фото: Википедия