Куда переедут растения из сада-трансформера на Московской площади
Сегодня, 11:49
Все работы завершат до конца месяца.

Растения, которые украшали сад-трансформер на Московской площади, будут пересажены в парки и скверы. Все работы завершат до конца месяца, пишет 16 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Специалисты садово-паркового предприятия убирают кашпо с цветами, пересаживают кустарники и деревья. Гортензии переедут в Пулковский парк, липы отправятся на зимовку в парк Авиаторов, а японская айва украсит сквер Раисы Штрейс. 

В первую очередь направление определяли жители. Варианты парков и скверов были предложены на онлайн-голосование на сайте администрации, по итогам которого выбрали самые популярные территории. 

Павел Григорович, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации Московского района 

Пространство появилось на площади впервые этим летом, специалисты создали цветники на разных уровнях, используя покрытие из твердого грунта. Высадили почти 100 деревьев и более 600 кустарников.

Ранее на Piter.TV: на Якорной площади в Кронштадте проходит демонтаж сада-трансформера. 

Фото: Piter.TV

Теги: московская площадь, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

