На Якорной площади в Кронштадте проходит демонтаж сада-трансформера

Растения из временного сада-трансформера на Якорной площади скоро обретут новые места в Кронштадте. Специалисты городского Комитета по благоустройству приступили к демонтажу конструкции перед приближающимися заморозками.

Уже в ближайшее время декоративные деревья и кустарники обретут новый дом. Посадки будут сразу же перенесены в почву на заранее подготовленных участках.

Так, декоративно плодовые яблони уже появились в сквере рядом с памятником адмиралу С.О. Макарову. А сквер памяти героев Кронштадтской обороны пополнится красочными растениями: здесь вскоре начнут цвести боярышник сливолистный, кизильник блестящий и ирга Ламарка.

Что касается зон вдоль Кронштадтского шоссе, то зелёные насаждения украсят газоны и разделительные полосы дорог. Здесь пойдет посадка таких деревьев и кустарников, как берёзы, яблони, гортензии и кошачья мята сорта Фассена. Например, возле дома номер 17 корпус 2 высадят стройные ели.

