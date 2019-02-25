Стало известно, как в Петербурге берегут деревья

Помимо символической ценности, каждая новая зеленая зона улучшает экологическую обстановку и обогащает воздух кислородом.

Осенью в Петербурге традиционно проводится акция по озеленению, в которой активное участие принимают горожане наряду с профессионалами садово-паркового хозяйства. Один из ярких примеров таких инициатив — международная акция "Сад памяти", направленная на посадку деревьев в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Участие в ней открыто каждому желающему: достаточно выбрать подходящее место на интерактивной карте и внести свой вклад в создание зеленых зон, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Помимо символической ценности, каждая новая зеленая зона улучшает экологическую обстановку и обогащает воздух кислородом. Примечательно, что значительная часть высаживаемых растений представлена липой — деревом, которое отлично приспособлено к условиям городской среды и растет достаточно быстро.

Однако процесс посадки деревьев требует соблюдения определенных правил. Прежде всего, любые работы на земле требуют согласования с ответственными органами. Для садов и парков ответственность несет Комитет по благоустройству, для внутридворовых территорий — муниципальные образования, а бесхозные зеленые зоны находятся в ведении районных администраций.

Важно учитывать и требования к самим растениям: для украшения общественных пространств подходят деревья крупных размеров (от 3,5 метра), соответствующие стандартам ГОСТ. Специалисты рекомендуют выбирать взрослые экземпляры с симметричной кроной и здоровой корневой системой. Деревца поменьше, например, 15-сантиметровые саженцы дуба, предпочтительнее размещать на частных участках или лесных полянах.

Кроме того, существуют оптимальные периоды для высадки деревьев — конец сентября-октября и апрель-май. Такие сроки позволяют растениям приживаться легче и эффективнее развиваться впоследствии.

Ежегодно в Петербурге осуществляются компенсационные посадки взамен утраченных деревьев. Это позволяет сохранить баланс и поддерживает высокий стандарт экологической устойчивости, сформированный десятилетиями усилий властей и горожан.

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин