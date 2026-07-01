Беглов поздравил реставраторов Петербурга с профессиональным праздником

Губернатор упомянул о достижениях петербургских реставраторов на всероссийских конкурсах, где город получил Золотые дипломы за программу реставрации фасадов и восстановление памятников культовой архитектуры.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением в адрес реставраторов, которые бережно сохраняют историческое наследие Северной столицы.

В своем обращении он отметил, что именно в Петербурге зародился праздник, который отмечается в день основания Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской, созданной 1 июля 1945 года. Реставрация памятников входит в число приоритетов культурной политики России, и по поручению Президента к 2030 году должно быть восстановлено не менее тысячи объектов культурного наследия.

Беглов также подчеркнул, что в этом году исполняется 20 лет Союзу реставраторов Санкт-Петербурга, который объединяет ведущих специалистов отрасли. Благодаря их профессионализму и преданности делу сохраняется исторический облик города, под охраной которого находится около девяти тысяч объектов культурного наследия.

Губернатор упомянул о достижениях петербургских реставраторов на всероссийских конкурсах, где город получил Золотые дипломы за программу реставрации фасадов и восстановление памятников культовой архитектуры. Он также отметил завершение уникального проекта по реставрации Китайского зала Екатерининского дворца и возрождение многих уникальных зданий в центре города.

В заключение своего обращения Беглов поздравил всех реставраторов с праздником и пожелал им вдохновения и новых успехов в благородном труде, подчеркнув, что труд реставратора – это высокое искусство и ответственная миссия, требующая филигранного мастерства и глубочайшего уважения к истории.

Ранее мы сообщили о том, что список парков и скверов Петербурга пополнился 111 объектами.

Видео: МАКС / Правительство Санкт-Петербурга