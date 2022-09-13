В Петербурге помыли памятники Некрасову и Маяковскому

Памятники поэтов обдали горячей водой и тщательно помыли при помощи шампуня и специальной щётки.

Художники-реставраторы Музея городской скульптуры 13 сентября помыли памятники поэтам Владимиру Маяковскому и Николаю Некрасову на одноимённых улицах. Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале музея.

Памятники поэтов обдали горячей водой и тщательно помыли при помощи шампуня и специальной щётки.

Владимир Маяковский изображён "в пору творческой зрелости", работа скульптора Б.А. Пленкина, архитектора В.П. Литвякова и гранитчика А.М. Чернышова. Николай Некрасов – исполненный внутренним напряжением и суровостью, работа скульптора Л.Ю. Эйдлина и архитектора В.С. Васильковского.

Ранее в Петербурге помыли памятник Александру Невскому.

Видео: Музей городской скульптуры