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В Петербурге помыли памятник Александру Невскому

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Памятник отмыли перед крестным ходом, который состоится в Петербурге 12 сентября, в день памяти перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского.

Утром 9 сентября художники-реставраторы Музея городской скульптуры в Петербурге помыли памятник Александру Невскому на площади перед Александро-Невской лаврой, где хранятся мощи великого князя. Видео опубликовали в Telegram-канале музея.

Памятник отмыли перед крестным ходом, который состоится в Петербурге 12 сентября, в день памяти перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Водителей просят быть внимательней, так как в центре города будут ограничения движения.

Видео: Музей городской скульптуры

Теги: александр невский, музей городской скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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