Крестный ход перекроет центр Петербурга 12 сентября

Центр перекроют в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (12 сентября) состоится крестный ход. В центре города в этот день ожидается перекрытие движения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 10:00 до 12:00 автомобилистам нельзя будет проехать по Казанской площади, Невскому проспекту, переулку Сергея Тюленина. Также с полуночи до 23:59 нельзя будет остановиться на указанных выше улицах.

Со всеми ограничениями можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

Фото: Piter.tv