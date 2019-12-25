Единые госучебники по ИЗО и музыке появятся в следующем году
Единые госучебники по ИЗО и музыке появятся в следующем году

В образовательный процесс их планируют ввести с 2031 года.

Единые государственные учебники по ИЗО и музыке появятся в следующем году. Об их разработке рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Новостью он поделился во время выступления на открытии заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству.

Пособия делают для начального и основного общего образования. С 2031 года учебники планируют ввести в образовательный процесс.

ИЗО, музыка, мировая художественная культура позволяют воспитать гармоничную личность, и ваше увлечение искусством обязательно пригодится вам в будущем. 

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Отметим, что в соревновательных турах олимпиады по искусству примут участие более 300 школьников со всей страны. В случае победы учащийся может поступить в лучшие вузы России без вступительных испытаний. Олимпиаду проводят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". 

Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали 28 медалей на международных олимпиадах по химии с 2019 года. Сергей Кравцов отметил, что эти достижения —  подтверждение высокого уровня российского образования. 

