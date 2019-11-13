Смольный официально представил туристический логотип Петербурга

Новый логотип разработали в SPN Communications.

В среду, 13 ноября, власти Северной столицы официально представили метабренд Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Ранее Юрий Запесоцкий, не дождавшись официальной презентации, показал новую эмблему туристического бренда города . Она представляет из себя черно-белую голову Петра I в голубом обрамлении и трехэтажную черную надпись "SAINT PETERSBURG" с элементами голубого цвета.

В окончательном варианте метабренда Петербурга дизайнеры исключили из рисунка Петра I. Главным элементом логотипа стало "березовое холодное северное солнце". Во время создания шрифта эксперты вдохновлялись разводными мостами города на Неве.

"Вопросу разработки метабренда большое внимание уделили СМИ, это говорит о том, что горожанам не все равно, какой бренд в их городе будет. Многие думали, что мы работаем только над визуализацией. В реальности мы работали лишь 10% над визуальной частью", — сказано в сообщении.

Новый логотип разработали в SPN Communications.

Ранее мы сообщали о том, что в метрополитене рассказали о невидимых специальностях подземки.

Фото:петербургский дневник/вк