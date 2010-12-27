Все профессии важны: в метрополитене рассказали о невидимых специальностях подземки

Среди них оказались библиотекари, врачи и многие другие.

Петербургское метро таит гораздо больше секретов, чем видят каждый день горожане. Это касается, например, "подземных" профессий. Пресс-служба метрополитена поделилась списком специальностей, которые петербуржцы обычно не замечают.

Как выяснилось, люди, которых петербуржцы видят каждый день – лишь малая часть всего огромного коллектива подземки. Кассиры, дежурные по станциям и у эскалатора, машинисты – не единственные, кто работает в метро. Всего под землей трудятся представители 254 профессий. Среди них есть диспетчеры пожарной связи, ремонтные механики, инженеры, знающие все о радиационной безопасности и о метрологии, ревизоры по безопасности движения. Кроме того, в метро можно встретить типичные "наземные" профессии, знакомые каждому: библиотекари, врачи, бизнес-аналитики, экономисты и многие-многие другие.

Каждый день работу петербургского метрополитена налаживают около 18 тысяч человек.

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Фото: Piter.TV