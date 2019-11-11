"То денег нет, то санкции": на "Парнасе" более полугода не работает лифт для инвалидов

Подъемник был установлен при строительстве станции в 2006 году.

На "Парнасе" не работает лифт для маломобильных пассажиров. Устройство сломалось более полугода назад, его до сих пор не отремонтировали. Вместо подъемной платформы перемещаться инвалидам помогают сотрудники метро.

Каждая поездка с "Парнаса" – это довольно сильные риски, потому что есть ребята, которые могут физически позволить себе поднять меня с коляской, а есть помощники, которые не могут этого сделать, и им приходится нарушать правила, чтобы я мог не опоздать на поезд. Денис Гончаров, житель Выборгского района

Денис самостоятельно пытался выяснить, когда починят подъемник, однако проблема так и осталась нерешенной.

Я, наверное, с марта бодаюсь с метрополитеном. Я им звонил, постоянно дергаю их, спрашиваю. У них то нет денег, то запчасти импортные, то санкции, они их не могут заказать. Денис Гончаров, житель Выборгского района

"Парнас" – первая станция петербургского метро, оборудованная лифтом для инвалидов. Подъемник был установлен при строительстве станции в 2006 году. Будет он работать или нет – вопрос остается открытым.

Фото и видео: Piter.TV