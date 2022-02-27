Косуля неделю блуждает по Парнасу

Вот уже неделю вблизи Парнаса в Санкт-Петербурге гуляет самец косули. Как сообщают в пресс-службе городского комитета по природопользованию, за животным наблюдают специалисты и пока что не собираются ловить. Косуля чувствует себя хорошо, ее здоровью ничто не угрожает.
На данный момент участок способен полностью удовлетворить все потребности дикого животного в пище и укрытии. Хищников, таких как собаки, на этой территории нет, однако даже если бы они были, самцу-косуле они не представляли бы угрозы.
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Косуля находится в отличной физической форме и не подпускает к себе никого в пределах 100 метров. В данный момент в комитете решают, стоит ли демонтировать ограждение, чтобы косуля могла выбраться через "зеленые коридоры" в более благоприятную для нее среду.
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Видео и фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
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