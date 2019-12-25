На перегоне Парголово – Парнас мужчина попал под пассажирский поезд

Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Санкт-Петербурге на перегоне Парголово – Парнас пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Вчера около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Парголово – Парнас пассажирский поезд наехал на человека.

Предварительно установлено, что мужчина находился на железнодорожном полотне вблизи приближающего состава. Машинист подал звуковой сигнал повышенной громкости, а также применил экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность пострадавшего устанавливается.

Задержка поезда составила 22 минуты.

Ранее 51-летняя жительница Луги попала под маневровый поезд.

