51-летняя жительница Луги попала под маневровый поезд

В Ленинградской области маневровый поезд по касательной линии задел женщину, она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.
На выходных у железнодорожной станции Луга маневровый поезд задел по касательной 51-летнюю местную жительницу. Женщина шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся поездом.
Пострадавшая была госпитализирована. Поезда не были задержаны.
Ранее вблизи железнодорожной станции Новолисино грузовой поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину.
Фото: Piter.tv
