51-летняя жительница Луги попала под маневровый поезд

Она находится в больнице.

В Ленинградской области маневровый поезд по касательной линии задел женщину, она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

На выходных у железнодорожной станции Луга маневровый поезд задел по касательной 51-летнюю местную жительницу. Женщина шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

Пострадавшая была госпитализирована. Поезда не были задержаны.

Ранее вблизи железнодорожной станции Новолисино грузовой поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv