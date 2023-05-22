  1. Главная
Вблизи железнодорожной станции Новолисино грузовой поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину
Сегодня, 15:12
64
nastya960

Вблизи железнодорожной станции Новолисино грузовой поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину

Женщина шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ночь со вторника на среду в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 27 километре вблизи железнодорожной станции Новолисино Тосненского района грузовым поездом сообщением "Бабаево – Гатчина" смертельно травмирован человек.

Установлено, что 56-летняя местная жительница шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся поездом. Несмотря на попытки машиниста, избежать столкновения не удалось, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. 

Задержки в движении поездов не было.

Ранее на перегоне Вырица – Новинка поезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовой поезд, жд травма, новолисино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

