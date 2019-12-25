На перегоне Вырица – Новинка поезд насмерть сбил мужчину

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Вырица – Новинка Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На выходных на 73 километре 2 пикета перегона Вырица – Новинка Ленинградской области поездом сообщением "Санкт-Петербург – Великие Луки" смертельно травмирован человек.

Установлено, что 38-летний петербуржец попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте в непосредственной близости перед приближающимся составом. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия машиниста, избежать столкновения не удалось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также под Волосово грузовой поезд наехал на спящего на железнодорожных путях мужчину.

Фото: Piter.tv