На перегоне Вырица – Новинка поезд насмерть сбил мужчину
Сегодня, 11:55
106
nastya960

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Вырица – Новинка Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На выходных на 73 километре 2 пикета перегона Вырица – Новинка Ленинградской области поездом сообщением "Санкт-Петербург – Великие Луки" смертельно травмирован человек.

Установлено, что 38-летний петербуржец попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте в непосредственной близости перед приближающимся составом. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия машиниста, избежать столкновения не удалось, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также под Волосово грузовой поезд наехал на спящего на железнодорожных путях мужчину.

Фото: Piter.tv

