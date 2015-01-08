Под Волосово грузовой поезд наехал на спящего на железнодорожных путях мужчину

В Ленинградской области грузовой поезд наехал на спящего на железнодорожных путях молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Вчера около десяти часов утра поступило сообщение о том, что на 84 километре 7 пикета вблизи железнодорожной станции Волосово грузовым поездом травмирован человек.
По предварительной информации, 25-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на железнодорожных путях. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Молодой человек госпитализирован.
Задержки в движении поездов не допущено.
Фото: Piter.tv
