Жителя Волосово задержали за распространение детской порнографии
Сегодня, 15:19
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Сотрудники УБК ГУ МВД России и отдела уголовного розыска ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии. 

В апреле 40-летний мужчина из Волосово разместил на своей странице в одной из социальных сетей порнографический материал с участием несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. 

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге слесаря подозревают в распространении детской порнографии. 

Фото: Piter.TV 

