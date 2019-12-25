Жителя Волосово задержали за распространение детской порнографии

Сотрудники УБК ГУ МВД России и отдела уголовного розыска ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии.
В апреле 40-летний мужчина из Волосово разместил на своей странице в одной из социальных сетей порнографический материал с участием несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге слесаря подозревают в распространении детской порнографии.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все