В Петербурге 48-летнего слесаря подозревают в распространении детской порнографии

Возбуждено уголовное дело.

Уголовный розыск Петербурга задержал распространителя детской порнографии. Об этом сообщили в региональном МВД.

Полицейские задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, слесаря-сборщика одного из городских производственных предприятий. Мужчина подозревается в распространении детской порнографии.

Оперативниками установлено, что в начале июля в одной из социальных сетей задержанный как сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, так и отправлял указанный криминальный контент через личные сообщения другим пользователям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Ранее ещё одного петербуржца заподозрили в съемках порнографии с 8-летней девочкой.

Фото: МВД по СПб и ЛО