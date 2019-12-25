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В Петербурге 48-летнего слесаря подозревают в распространении детской порнографии
Сегодня, 12:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 48-летнего слесаря подозревают в распространении детской порнографии

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Возбуждено уголовное дело.

Уголовный розыск Петербурга задержал распространителя детской порнографии. Об этом сообщили в региональном МВД.

Полицейские задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, слесаря-сборщика одного из городских производственных предприятий. Мужчина подозревается в распространении детской порнографии.

Оперативниками установлено, что в начале июля в одной из социальных сетей задержанный как сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, так и отправлял указанный криминальный контент через личные сообщения другим пользователям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Ранее ещё одного петербуржца заподозрили в съемках порнографии с 8-летней девочкой.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: дети, детская порнография
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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