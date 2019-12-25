Петербуржца заподозрили в съемках порнографии с 8-летней девочкой

За преступление мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет тюремного заключения.

Как передает "Оперативное прикрытие", вечером 2 июля во Фрунзенском районе Петербурга задержан 52-летний местный житель, которого подозревают в вовлечении малолетнего ребенка в процесс изготовления порнографических материалов.

Задержанным оказался работник промышленного предприятия, проживающий на проспекте Славы. Установлено, что обвиняемый использовал фотокамеру для съёмки обнаженной 8-летней девочки.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). За преступление мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетнюю петербурженку попытался изнасиловать "Иван" в Невском районе.

Фото: Piter.TV