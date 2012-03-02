  1. Главная
СК ищет других пострадавших от действий убийцы девятилетнего Паши в Петербурге
Сегодня, 18:52
Уголовное дело в отношении 38-летнего Петра Жилкина уже расследуется, но он может быть причастен к другим преступлениям.

Следователи Петербурга обратились к возможным жертвам мужчины, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика. Уголовное дело в отношении 38-летнего Петра Жилкина уже расследуется, однако в ведомстве не исключают, что он может быть причастен к другим преступлениям.

Напомним, трагедия произошла 30 января. Обвиняемый посадил в свою машину девятилетнего Пашу Т. на парковке у гипермаркета в Красносельском районе, после чего напал на ребенка и убил его. Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил тело в водоем в Ломоносовском районе Ленобласти. Подозреваемого задержали в Псковской области при попытке скрыться и заключили под стражу.

По данным следствия, на электронных устройствах Жилкина обнаружены материалы с детской порнографией . Сыщики не исключают, что задержанный может оказаться серийным преступником. В связи с этим ГСУ СК России по Петербургу обращается ко всем, кто мог пострадать от действий обвиняемого или обладает информацией о других совершенных им преступлениях.

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой, в случае если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81. 

Пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что

Фото: Следственный комитет по Санкт-Петербургу

