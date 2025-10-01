  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:28
146
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция Петербурга задержала администратора каналов в соцсети, в которых публиковали детскую порнографию

0 0

Подозреваемым оказался 50-летний житель Окуловки в Новгородской области.

Уголовный розыск задержал администратора каналов в Telegram, в которых размещали порнографические материалы с участием детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемым оказался 50-летний житель Окуловки в Новгородской области. В ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружили и изъяли два мобильных телефона и флеш-карту, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 48-летнего слесаря подозревают в распространении детской порнографии. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: детская порнография, криминал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии