Полиция Петербурга задержала администратора каналов в соцсети, в которых публиковали детскую порнографию

Уголовный розыск задержал администратора каналов в Telegram, в которых размещали порнографические материалы с участием детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемым оказался 50-летний житель Окуловки в Новгородской области. В ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружили и изъяли два мобильных телефона и флеш-карту, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти