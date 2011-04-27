Пенсионера насмерть сбил поезд на станции Ручьи

Он скончался в реанимации.

На станции Ручьи произошёл трагический инцидент с участием электропоезда и 83-летнего мужчины. Как сообщают источники в правоохранительных органах, пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы при наезде железнодорожного состава.

Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение с тяжёлыми повреждениями, включая ушиб головного мозга, закрытую травму груди, множественные переломы рёбер, а также повреждения внутренних органов. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваются различные версии случившегося, включая возможное нарушение правил безопасности самим потерпевшим.

Ранее Piter.TV сообщал, что тройное ДТП со смертельным исходом произошло под Петербургом.

Фото: Piter.TV