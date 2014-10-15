Тройное ДТП со смертельным исходом произошло под Петербургом

В результате аварии один погибший и несколько пострадавших.

На 435-м километре автодороги А-114 "Вологда — Новая Ладога" вечером 25 июля произошло смертельное ДТП трёх автомобилей. По предварительным данным, 48-летняя жительница Псковской области на Chevrolet Evanda, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу при повороте налево на нерегулируемом перекрестке.

В результате ее автомобиль столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 62-летнего вологжанина, после чего произошло вторичное столкновение с Toyota Corolla 37-летнего жителя Ленинградской области. Водитель Chevrolet скончалась на месте от полученных травм, сообщает 78.ru.

Погибшая в текущем году уже шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. 70-летняя пассажирка Mitsubishi была госпитализирована с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин