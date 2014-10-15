Возле телебашни Петербурга ночью полыхало кафе рядом с заправкой

О пострадавших пока не сообщается.

В ночь на субботу, 26 июля, возле Санкт-Петербургской телебашни на Аптекарской набережной возник серьёзный пожар. По данным Piter.TV, загорелось помещение, соседствующее с рестораном быстрого питания "Бургер Кинг" и заправкой "Роснефть". Кадры начала возгорания оказались в распоряжении нашей редакции.

"Началось возгорание, кажется, снаружи. Но близость с заправкой немного напрягает, потому что огонь быстро распространяется на всё кафе" очевидец

Сотрудники "Бургер Кинга" сразу же после начала возгорания вызвали сотрудников пожарной службы. Информация о пострадавших и причинах возгорания на данный момент уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Народного Ополчения утром сгорели 2 легковушки.