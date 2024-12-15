Погрузка в Ленобласти выросла на 7,3% в апреле

За апрель 2025 года в Ленобласти погружено 2,1 млн тонн.

Погрузка в Ленинградской области выросла на 7,3% в апреле 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

За апрель 2025 года в Ленобласти погружено 2,1 млн тонн, что на 7,3% выше, чем за апрель 2024 года. Положительная динамика обеспечена по нефти и нефтепродуктам (+19%) и лесным грузам (рост в 1,7 раза).

За январь-апрель 2025 года погрузили в Ленинградской области 7,8 млн тонн. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Положительная динамика в январе-апреле обеспечена по лесным грузам (+58,3%) и промышленному сырью и формовочным материалам (+38%).

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Фото: Piter.tv