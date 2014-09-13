В ноябре в Ленобласти погрузка выросла на 21,2%

Погрузка составила 2,2 млн грузов.

В Ленобласти в ноябре погрузка увеличилась на 21,2%, составив 2,2 млн грузов. Об этом рассказали в ОЖД 4 декабря.

В числе номенклатур, демонстрирующих положительную динамику, оказались нефть (9,4 млн тонн, +2,7%), железная и марганцевая руда (1 млн тонн, рост в 3,6 раза), лесные грузы (678 тыс. тонн, рост в 2 раза), а также промсырье и формовочные материалы (239 тыс. тонн, +49,6%).

Ранее на Piter.TV: с начала года вокзал Выборга обслужил 1,7 млн пассажиров. Из общего числа свыше 79 тыс. человек – это пассажиры дальнего следования, а более 1,6 млн человек – пассажиры пригородного сообщения.

