С начала года вокзал Выборга обслужил 1,7 млн пассажиров
Сегодня, 10:50
Ежедневно вокзальный комплекс проходят порядка 5,6 тыс. пассажиров.

В январе-октябре текущего года вокзал Выборга в Ленобласти обслужил 1,7 млн пассажиров. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 28 ноября. 

Из общего числа свыше 79 тыс. человек – это пассажиры дальнего следования, а более 1,6 млн человек – пассажиры пригородного сообщения. Ежедневно вокзальный комплекс проходят порядка 5,6 тыс. пассажиров. 

Ранее на Piter.TV: в октябре "Ласточки" и "Финисты" перевезли 2,8 млн пассажиров из Петербурга. Это на 23% больше, чем в прошлом году. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: вокзал, выборг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

