С начала года вокзал Выборга обслужил 1,7 млн пассажиров

В январе-октябре текущего года вокзал Выборга в Ленобласти обслужил 1,7 млн пассажиров. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 28 ноября.

Из общего числа свыше 79 тыс. человек – это пассажиры дальнего следования, а более 1,6 млн человек – пассажиры пригородного сообщения. Ежедневно вокзальный комплекс проходят порядка 5,6 тыс. пассажиров.

Фото: пресс-служба ОЖД