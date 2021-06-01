В октябре "Ласточки" и "Финисты" перевезли 2,8 млн пассажиров из Петербурга

Это на 23% больше, чем в 2024 году.

В октябре "Ласточки" и "Финисты" перевезли 2,8 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в 2024 году.

По информации АО "СЗППК", лидерами по числу перевезенных человек стали следующие направления: Петербург — Ораниенбаум — Калище (1,1 млн пассажиров), Петербург — Выборг (682 тыс. человек), Петербург — Великий Новгород (393 тыс. пассажиров). Наибольший прирост пассажиропотока показали Петербург — Гатчина-Балтийская (+86%), Петербург — Ораниенбаум — Калище (+46%), Петербург — Луга (+31%).

Ранее мы рассказывали о том, что с января "Ласточки" перевезли более 400 тыс. пассажиров по маршруту Петербург — Петрозаводск. Этот показатель превысил аналогичные цифры прошлого года на 1,1%.

Фото: Piter.TV