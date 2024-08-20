  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С января "Ласточки" перевезли более 400 тыс. пассажиров по маршруту Петербург-Петрозаводск
Сегодня, 9:59
47
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

С января "Ласточки" перевезли более 400 тыс. пассажиров по маршруту Петербург-Петрозаводск

0 0

Этот показатель превысил аналогичные цифры прошлого года на 1,1%.

Высокоскоростной поезд "Ласточка", обслуживающий направление Петербург — Петрозаводск, за первые десять месяцев 2025 года перевёз 411 тыс. пассажиров, свидетельствуют данные, размещённые в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Этот показатель превысил аналогичные цифры прошлого года на 1,1%, демонстрируя стабильный спрос на железнодорожные перевозки между двумя северными городами.

Ранее мы сообщили о том, что популярность двухэтажных поездов ОЖД из Петербурга выросла на 5,7%. Количество клиентов, выбравших путешествие на двухэтажных поездах, составило 22,9% от общего числа путешествующих на дальние расстояния. Наиболее востребованными направлениями среди пассажиров традиционно остаются маршруты Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург-Мурманск и Москва-Петрозаводск.

Фото: Piter.TV

Теги: ласточки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии