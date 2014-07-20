Популярность двухэтажных поездов ОЖД из Петербурга выросла на 5,7%

Количество клиентов, выбравших путешествие на двухэтажных поездах, составило 22,9% от общего числа путешествующих на дальние расстояния.

Северо-Западный филиал АО "ФПК" подвел итоги десяти месяцев эксплуатации двухэтажных поездов. За указанный период ими воспользовались более 3,6 млн пассажиров, что на 5,7% превышает показатели аналогичного временного отрезка прошлого года, говорится в официальном заявлении Октябрьской железной дороги.

Наиболее востребованными направлениями среди пассажиров традиционно остаются маршруты Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург-Мурманск и Москва-Петрозаводск.

