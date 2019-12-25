На Ленинградском расправлении ОЖД задерживаются электрички из-за образования наледи

Максимальное отклонение от установленного графика составляет примерно час.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщила о задержках пригородных электропоездов, направляющихся в Москву и обратно. По данным ведомства, причиной сбоев стало ухудшение погодных условий, вызвавших образование льда на контактной сети.

Непогода привела к значительным сбоям в расписании движения поездов Ленинградского направления, следовавших в столицу, а также линии МЦД-3 в сторону ипподрома. Максимальное отклонение от установленного графика составляет примерно час.

Кроме того, возможны аналогичные нарушения графика на поездах обратного маршрута. Для нормализации ситуации предпринимаются необходимые меры, направленные на восстановление своевременного движения состава.

Ранее мы сообщили о том, что порядка 40 млн пассажиров перевезли "Ласточки" и "Финисты" до станций Ораниенбаум и Калище.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)