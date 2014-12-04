Порядка 40 млн пассажиров перевезли "Ласточки" и "Финисты" до станций Ораниенбаум и Калище

Пригородный поезд "Ласточка" впервые отправился от Балтийского вокзала в Ораниенбаум 1 декабря 2017 года.

С момента запуска "Ласточки" и "Финисты" перевезли 40 млн пассажиров до станций Ораниенбаум и Калище. Об этом 19 ноября рассказали в ОЖД.

Отмечается, что пригородный поезд "Ласточка" впервые отправился от Балтийского вокзала в Ораниенбаум 1 декабря 2017 года. С 18 марта 2018 года состав заменил ряд поездов по маршруту до станции Калище. А с 1 мая текущего года на направление до станции Калище вышли и отечественные "Финисты".

Ранее на Piter.TV: за 10 месяцев "Ласточки" перевезли около 100 тыс. пассажиров по маршруту Петербург — Валдай.

Фото: Piter.TV