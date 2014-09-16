Время в пути на "Ласточке" по маршруту Псков-Петербург сократят на 20 минут

Следующим этапом запланировано проведение ремонтных работ на трех участках пути между Псковом и Лугой, реализация которых, согласно расчетам инженеров, позволит дополнительно сэкономить еще 20 минут в дороге.

Путешественникам, предпочитающим скоростной поезд "Ласточка" для поездок из Пскова в Санкт-Петербург, в 2026 году предстоит приятный сюрприз: продолжительность путешествия станет короче на целых 20 минут благодаря ремонту трех участков железнодорожного полотна между Псковом и Лугой. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном телеграм-канале, комментируя итоги встречи межведомственной комиссии по вопросам дорожной безопасности.

Ранее регион и руководство Октябрьской железной дороги пришли к соглашению о сокращении общего времени в пути поездов "Ласточка" на маршруте Псков-Санкт-Петербург сразу на полчаса. Это стало возможным благодаря модернизации железнодорожной инфраструктуры на отрезке Плюсса—Струги Красные, где была повышена разрешенная скорость передвижения с прежних 100 до новых 120 километров в час. Уже сейчас пассажиры экономят 10 минут своего времени именно благодаря этому участку.

Кроме того, в рамках мероприятий по улучшению транспортной доступности планируется капитально отремонтировать железнодорожные пути на участке от станции Новосокольники до Шубино.

Фото: Piter.TV