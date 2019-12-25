Раскопки в Юте выявили повышенное разнообразие окаменелой яичной скорлупы

Группа учёных-биологов, специалистов по Земле и окружающей среде из Университета штата Северная Каролина, Стелленбосского университета и Университета Миннесоты обнаружила новые типы древних яичных скорлупок в формации Массентучит в Юте. Их исследование опубликовано в журнале PLOS ONE с открытым доступом. Формация Массентучит — это слой осадочных пород, который является частью формации Сидар-Маунтин в штате Юта. Исследователи проводят раскопки на этом месте уже более полувека. Здесь также была найдена первая окаменелость яйца, относящаяся к сеноманскому ярусу. Благодаря работе, проведённой в таких местах, как формация Массентучит, появилась новая отрасль науки под названием "эудиверситология", которая изучает разнообразие окаменелых яиц.

Исследователи изучили множество древних яичных скорлупок, найденных в формации Массентучит за прошедшие годы, чтобы узнать больше о существах, которые их откладывали. В ходе работы они изучили более 4000 окаменелых фрагментов яичной скорлупы и попытались классифицировать их на основе особенностей и данных, найденных на месте раскопок, таких как окаменелые кости, которые могли быть связаны с яйцами и их скорлупой. Они также рассматривали их под микроскопом, чтобы изучить их строение и отличить друг от друга. В некоторых случаях они пошли ещё дальше, используя сканирующие электронные микроскопы, чтобы лучше понять некоторые детали окаменелостей.

Их задача была, мягко говоря, непростой, но им всё же удалось определить категорию для большинства изученных образцов. Они также обнаружили несколько типов яичной скорлупы, которые ранее не были идентифицированы, и смогли подтвердить, что примерно 100 миллионов лет назад в этом регионе обитало по меньшей мере шесть видов яйцекладущих животных: три вида, отложенные овирапторозаврами, два вида, отложенные орнитоподами, и один вид, отложенный крокодиломорфами, древними рептилиями.

Исследовательская группа отмечает, что некоторые из их находок впервые были обнаружены в Северной Америке. Они позволяют предположить, что Северная Америка мелового периода была более сложной, чем считалось ранее.

Исследования показывают, что влюбленные делятся на четыре категории.

Фото: Lindsay Zanno, Ryan Tucker and Josh Hedge, 2025 Science X Network