Исследования показывают, что влюбленные делятся на четыре категории

Австралийские ученые изучили феномен романтических чувств.

Независимо от того, что является связующим звеном в отношениях — страсть или дружеские отношения и обязательства, — люди, испытывающие романтическую любовь, вероятно, относятся к одной из четырёх категорий романтических партнёров, согласно первому в своём роде исследованию Австралийского национального университета (ANU). В исследовании, опубликованном в журнале "Личность и индивидуальные различия", 809 молодых людей, состоящих в отношениях, были разделены на группы в зависимости от интенсивности романтической любви, навязчивых мыслей, преданности и частоты занятий сексом в неделю. Результаты показали, что существует четыре группы романтических влюблённых: умеренные романтические влюблённые, умеренные романтические влюблённые, страстные романтические влюблённые и страстные романтические влюблённые. Четырём подтипам любовников присущи разные характеристики, в том числе то, насколько быстро они влюбляются, а также то, сколько кофе и сна им нужно.

Ведущий исследователь и аспирант Австралийского национального университета Адам Боде сказал, что результаты исследования выявили четыре типа романтических партнёров, что подчёркивает разнообразие в том, как люди испытывают романтическую любовь.

Суть в том, что мы все любим по-разному: некоторые люди вступают в интимную близость до 20 раз в неделю, когда влюбляются. То, как мы влюбляемся, связано с целым рядом других интересных особенностей поведения. Адам Боде, ведущий исследователь

Самая большая группа — умеренные (или "обычные") любители, составляющие более 40 процентов. В ходе исследования эти влюблённые были определены как "совершенно ничем не примечательные" из-за обычных характеристик романтической любви. Адам Боде заметил, что эта категория влюбленных демонстрируют относительно низкую интенсивность и относительно низкую одержимость мыслями, относительно высокую приверженность и относительно умеренную частоту физической близости. Показатели в нижней части спектра характеризуют этих любовников как довольно заурядных, и, что интересно, они с наибольшей вероятностью окажутся мужчинами.

Самая малочисленная группа — страстные романтики — составляет всего 9,64% и отличается чрезвычайно высокой частотой занятий сексом — в среднем 10 раз в неделю. Согласно работе Боде, у этой категории заявлена самая высокая доля желающих путешествовать, тратить больше денег, чем обычно, и курить больше сигарет, чем обычно.

Второй по величине кластер, составляющий более 29 процентов влюблённых, — это то, что исследователи называют "влюблёнными по уши" с высокими показателями по всем параметрам. Такие влюблённые показали самые высокие показатели интенсивности, навязчивых мыслей, преданности и относительно высокой частоты секса. Речь идет о "безумно влюблённых". У них самая высокая доля тех, кто влюбился ещё до начала романтических отношений, и это единственная группа, в которой женщин (60 процентов) больше, чем мужчин.

Некоторые другие примечательные особенности страстных любовников заключаются в том, что они набрали наибольшее количество баллов по таким показателям, как доброжелательность, добросовестность и удовольствие от работы, но при этом реже других рискованно водят машину, пьют больше кофе и алкоголя и принимают больше наркотиков, чем обычно. Адам Боде, ведущий исследователь

Для сравнения: вторая по величине группа, "мягкие" или "доброжелательные" романтики, составляет 20 процентов от общего числа романтиков и характеризуется стабильно низкими показателями по всем параметрам романтической любви.

Эти влюблённые демонстрируют наименьшую интенсивность романтической любви, навязчивых мыслей, обязательств и частоту секса. У них также были самые низкие показатели экстраверсии и доброжелательности. Они влюблялись наибольшее количество раз, были влюблены наименьшее количество времени и, скорее всего, являются мужчинами и гетеросексуальны. Адам Боде, ведущий исследователь

В исследовании использовались данные опроса "Романтическая любовь 2022", крупнейшего в мире набора данных о 1556 молодых людях, испытывающих романтическую любовь. В нём приняли участие представители 33 стран из разных культурных и этнических групп. Исследователь романтической любви и брачных отношений у людей Адам Боде сказал, что недавно они предоставили данные другим исследователям. Адаем Боде добавил, что "Исследование романтической любви" — первое в своём роде и меняет правила игры в науке о романтической любви. Ученый уверен, что Австралийский национальный университет собрал крупнейший в мире набор данных о людях, испытывающих романтическую любовь.

Это исследование поможет найти идеи для будущих исследований, и его результаты имеют значение для эволюции романтической любви. Люди, возможно, всё ещё развиваются в том, что касается выражения романтической любви. Адам Боде, ведущий исследователь

В исследовательскую группу входили эксперты из Австралийского национального университета, Канберрского университета и Университета Южной Австралии.

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