У метро "Парнас" появится ЖК с отелем инвестиции оценили в 13 млрд рублей

На севере Петербурга началось строительство ЖК и гостиницы рядом с метро.

В Санкт-Петербурге у станции метро "Парнас", рядом с жилым массивом "Северная долина", планируется строительство жилого комплекса с гостиницей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей. Разрешение на строительство переоформлено на компанию "Главстрой СПб".

Застройка развернется на участке площадью около 2,9 гектара на улице Михаила Дудина, напротив станции метро "Парнас". Ранее территория использовалась под офисные и торговые павильоны. В настоящее время на площадке начаты строительные работы. Проект предусматривает возведение многоквартирного жилого дома общей площадью около 29 тысяч квадратных метров с подземным паркингом. Также планируется строительство гостиничного здания высотой до 13 этажей общей площадью порядка 72,9 тысячи квадратных метров с многофункциональными встроенными помещениями.

В составе комплекса предусмотрено создание социальной инфраструктуры. На участке запланировано строительство школы на 825 мест и детского сада, рассчитанного на 240 воспитанников. По данным рынка недвижимости, объект находился в экспозиции более трех лет, при этом его цена постепенно увеличивалась.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России введено порядка 600 млн квадратных метров жилья.

Фото: Pxhere