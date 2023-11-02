Минстрой: с 2020 года в России введено порядка 600 млн квадратных метров жилья

Одной из ключевых задач отрасли остаётся обновление жилого фонда и рост обеспеченности жильём — до 33 кв. м на человека к 2030 году.

Строительная отрасль и жилищно-коммунальный комплекс остаются одной из опор российской экономики. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании. Обсуждение было посвящено доступности жилья и развитию инфраструктуры в регионах, рассказал портал "Строительный Петербург".

По итогам 2024 года вклад стройкомплекса и сферы ЖКХ в валовой внутренний продукт страны составил почти 22 трлн рублей — это более 13% экономики. За последние четыре года объём строительных работ вырос на 33%, а в начале 2025 года положительная динамика сохраняется.

Значительные показатели демонстрирует жилищное строительство. С 2020 года в России введено порядка 600 млн квадратных метров жилья. В текущем году запланирован ввод ещё 103 млн "квадратов". Одной из ключевых задач отрасли остаётся обновление жилого фонда и рост обеспеченности жильём — до 33 кв. м на человека к 2030 году.

Спрос на индивидуальные дома продолжает расти: около двух третей российских семей рассматривают ИЖС как предпочтительный формат проживания. За последние годы объём такого строительства превысил 260 млн кв. м. Активно развивается и использование эскроу-счетов в этом сегменте — тысячи домов уже введены, ещё несколько тысяч находятся в работе.

Важную роль в поддержке рынка играет ипотека. На льготные программы сегодня приходится почти 80% всех выдач. С 2019 года россияне оформили свыше 10,5 млн жилищных кредитов на сумму около 35 трлн рублей.

Параллельно ведётся работа по обеспечению новых жилых районов социальной инфраструктурой. В ближайшие три года застройщики планируют ввести более 700 школ, детских садов и других социальных объектов. Минстрой также продолжает реформу градостроительных процедур, нацеленную на сокращение сроков строительства и снижение административной нагрузки.

Фото: Минстрой РФ