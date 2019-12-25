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Пожарную часть открыли на Парнасе
Сегодня, 12:22
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Пожарную часть открыли на Парнасе

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В новом депо будут работать свыше 100 спасателей.

На Парнасе во 2-м Верхнем переулке состоялось открытие пожарно-спасательной части №67. Об этом сообщили 24 июня в Смольном. 

В церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский и начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Аникин. 

Наши ребята отличаются мужеством, героизмом, самообладанием и всегда выполняют задачи, поставленные государством. Хочу сказать слова благодарности правительству Петербурга. С его поддержкой мы уверенно смотрим в будущее. Недавно принята соответствующая программа, и до 2040 года еще 33 пожарных части появятся в нашем городе. 

Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС России по Петербургу 

Строительство завершено в срок, здание оборудовано в соответствии со всеми современными требованиями. В новом депо будут работать свыше 100 спасателей. 

Ранее мы рассказывали о том, что подразделения "Леноблпожспаса" пополнились новой техникой. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер) 

Теги: парнас, пожарная часть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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