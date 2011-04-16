Подразделения Леноблпожспаса пополнились новой техникой

Особенностью поставок стала пожарная автолестница АЛ-52 на шасси автомобиля "Урал".

В Ленинградскую область поступило восемь единиц современной противопожарной техники, распределённой по подразделениям Леноблпожспаса в восьми районах региона: Волосовском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском и Приозерском.

Особенностью поставок стала пожарная автолестница АЛ-52 на шасси автомобиля "Урал". Её высота достигает 52 метров, что делает возможным эффективную борьбу с огнём в многоэтажных жилых комплексах и эвакуацию людей с верхних этажей. Техника отправлена нести службу в район новостроек Новогорелово.

Передача автомобилей состоялась в ходе специального мероприятия, посвящённого приёму учащихся образовательных учреждений в добровольные отряды юных пожарных.

Ранее мы сообщили о том, что подарки к Дню Победы вручили ветеранам в Ленобласти.

Видео: Правительство Ленобласти