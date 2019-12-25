Подарки к Дню Победы вручили ветеранам в Ленобласти

Жительнице Тихвина Марии Максимовне презент от главы региона вручил военнослужащий Алексей Фурсов, участвующий в специальной военной операции.

К предстоящему празднику Дня Победы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов словами признательности и подарками, передает региональная администрация.

В частности, жительнице Тихвина Марии Максимовне презент от главы региона вручил военнослужащий Алексей Фурсов, участвующий в специальной военной операции. Встреча прошла тепло и эмоционально: ветеран услышала поздравления, добрые пожелания здоровья и сил, а сама поделилась личным опытом.

Мария Максимовна встретила войну подростком: в возрасте 16 лет девушка переживала приближение немецких войск к Тихвину. Вместе с шестерыми родными сестрами и братьями она отправилась в эвакуацию в Вологодскую область, но быстро вернулась домой, едва освободили родные края. Мария Максимовна трудилась санитаркой в военном госпитале, занималась заготовкой дров для солдатских печей, обеспечивавших выпечку хлеба. Ее героический вклад отмечен орденом Отечественной войны II степени, орденом "Знак Почета" и несколькими государственными наградами.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится к 80-летию Великой Победы.

Фото: Правительство Ленобласти