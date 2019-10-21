Минобороны опровергло данные о неудачном пуске "Калибров"

Публикацию журналистов РБК оценили как "глупость".

В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск". В понедельник, 21 октября, урналисты РБК рассказали, что снаряды были отправлены по целям "не с первого раза".

В министерстве уточнили, что запуск ракет с малого корабля "Град Свияжск" состоялся без инцидентов, в штатном режиме. Однако ракетный корабль "Татарстан", упоминаемый в публикации, не предусмотрен для пуска крылатых ракет "Калибр".

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Видео: YouTube / New China TV, Jakarta Greater