"Панцирь-С" сочли неэффективным против атак Израиля.

Сирия отказалась от ЗРПК "Панцирь-С" в пользу "Бук-М2Э". Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про" со ссылкой на экспертов из издания Sina. Военные специалисты считают, что ЗРПК имеют малую эффективность против израильских ракет. "Панцирь-С" якобы показывал плохие результаты в течение последних нескольких месяцев эксплуатации. В Сирии считают "Бук" более надежным средством, так как система успела отличиться в борьбе против турецких дронов и ракет.

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Напомним, что последние две атаки израильских ракет Сирия действительно отражала при помощи "Бук-М2Э". Эффективность использования комплекса составила 65-70 процентов. На данный момент дамаск не смог полностью добиться контроля над нападениями Израиля. В сирийской армии заметили, что в отличии от "Панциря-С", ни один комплекс "Бук-М2Э" ликвидирован не был.

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Видео: Youtube/ Минобороны России